Iran la giornata di guerra Raid sull' isola di Kharg Amsterdam attentato a una scuola ebraica

In Iran, la giornata si apre con un raid sull’isola di Kharg, un punto chiave nel settore petrolifero. Nel frattempo ad Amsterdam si registra un attentato a una scuola ebraica. Dopo due settimane di escalation, le operazioni militari continuano, con un raid aereo ordinato da Donald Trump sull’isola strategica. Le azioni si susseguono in diverse regioni, segnando una fase di intensificazione del conflitto.

Due settimane di guerra. Donald Trump ordina raid aerei sull'isola di Kharg, fondamentale crocevia petrolifero fino ad oggi non interessato dagli attacchi. Israele spinge per l'ingresso in guerra dei paesi del golfo. Cipro, arrivano navi ed F-16 da Francia, Italia, Spagna e Turchia. Al centro ancora lo stretto di Hormuz: secondo il Financial Times, ci sarebbero trattative in corso con l'Iran per ottenere la riapertura. Amsterdam, gruppo islamico rivendica attacco a scuola ebraica Un gruppo islamico ha rivendicato l'attacco di questa mattina a una scuola ebraica di Amsterdam, pubblicando un video che sembra mostrare l'esplosione di un ordigno. Lo riferisce Times of Israel, facendo riferimento a un filmato postato dall'Islamic Movement of the Companions of the Right'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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