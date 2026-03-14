Iran interferenze Gps e coordinate ingannevoli | così Teheran dirotta le petroliere con l’arma dello spoofing

Secondo la società di analisi marittima Windward, oltre 1.100 imbarcazioni sono state coinvolte in operazioni di spoofing GPS condotte dall’Iran. Teheran avrebbe dirottato petroliere utilizzando coordinate ingannevoli, manipolando i segnali satellitari per alterare le rotte. Le navi coinvolte sono state dirottate o fatte deviare dai loro percorsi ufficiali senza che i loro equipaggi si rendessero pienamente conto delle manipolazioni.

Mine, droni, barchini senza equipaggio, sottomarini tascabili (midget submarines), gli strumenti a disposizione degli ayatollah iraniani per ostacolare e bloccare l’attraversamento dello stretto di Hormuz sono innumerevoli: al 12 marzo si contavano almeno 16 imbarcazioni attaccate, tra petroliere, cargo e altre navi commerciali. Ma a quei sistemi, alcuni dei quali già sperimentati nelle crisi precedenti, se n’è aggiunto sin dallo scoppio del conflitto un altro, più subdolo e con un costo prossimo a zero: l’attacco cyber portato alla navigazione satellitare e all’identificazione delle posizioni delle superpetroliere o dei tanker di Lng in uscita o in entrata dal Golfo Persico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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