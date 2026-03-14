Il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato che la guerra contro l’Iran si sta intensificando e sta entrando in una fase decisiva, che continuerà finché sarà necessario. La sua dichiarazione si concentra sull’andamento del conflitto e sulla sua evoluzione, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle implicazioni. La comunicazione sottolinea il proseguimento delle operazioni militari in questa fase critica.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che la guerra contro l’Iran sta “intensificandosi” e sta entrando in una “fase decisiva che continuerà finché sarà necessario”. Lo riporta il Times of Israel. “Solo il popolo iraniano può porre fine a tutto questo attraverso una lotta determinata, fino alla caduta del regime terroristico e alla salvezza dell’Iran“, ha aggiunto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il ministro israeliano Katz: "La guerra sta entrando nella fase decisiva"

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