Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha pubblicato un video che mostra militari statunitensi mentre colpiscono obiettivi sull’isola di Kharg, in Iran. Nel filmato si vedono le operazioni di distruzione di strutture sul territorio iraniano, senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali. La diffusione avviene in un momento di tensione crescente tra le due nazioni.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso un video in cui mostra i propri militari distruggere obiettivi su suolo iraniano. Secondo Washington, gli oltre 90 target centrati si trovavano sull’isola di Kharg, snodo del petrolio di Teheran. Nessun oleodotto sarebbe stato danneggiato durante i raid americani. Anche Donald Trump ha sostenuto che le forze statunitensi hanno “annientato” obiettivi militari sull’isola di Kharg. Intanto Teheran ha continuato a lanciare attacchi su vasta scala con missili e droni contro Israele e gli Stati confinanti del Golfo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, gli Stati Uniti diffondono video degli attacchi contro l'isola di Kharg

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