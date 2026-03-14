Iran Cna | All’energia elettrica il primato dei rincari poi rame alluminio e ferro Forte incertezza su approvvigionamenti e variabilità dei listini

A due settimane dall’inizio del conflitto in Iran, l’energia elettrica ha registrato i maggiori rincari, seguita da rame, ferro, alluminio e carburanti. I prezzi di questi materiali sono in aumento, mentre l’acciaio ha mostrato variazioni contenute e le farine sono rimaste stabili. Si nota un’incertezza significativa sugli approvvigionamenti e sulla variabilità dei listini.

È l’energia elettrica a guidare la classifica dei rincari a due settimane dall’inizio del conflitto in Iran, seguita da rame, ferro, alluminio e carburanti mentre si registrano rialzi contenuti per l’acciaio, stabile invece il prezzo delle farine. Un monitoraggio realizzato da CNA rileva un generalizzato incremento dei prezzi energetici e delle materie prime, l’inizio di tensioni sull’approvvigionamento, oltre a un forte aumento dei costi di spedizione (fino a 3mila euro in più per un container standard) e coperture assicurative. Il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia ha messo a segno un aumento del 60%, in linea con le quotazioni del gas sulla piazza di Amsterdam, mentre il prezzo medio delle ultime due settimane si attesta a 143 euro MWh rispetto ai 102 euro della Germania, 63 euro della Francia e 48 euro della Spagna. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Iran, Cna: “All’energia elettrica il primato dei rincari, poi rame, alluminio e ferro. Forte incertezza su approvvigionamenti e variabilità dei listini Articoli correlati Leggi anche: Iran, Schnabel (Bce): balzo energia aumenta incertezza su inflazione Leggi anche: Guerra in Iran, Confesercenti Campania: “Rincari fino a 600 euro per famiglia su gas, carburanti ed energia” Approfondimenti e contenuti su Iran Cna All'energia elettrica il... Temi più discussi: CNA Lapidei: dall’escalation in Iran forti rischi per le imprese; La guerra in Iran presenta il conto alle imprese: costerà 10 miliardi di euro in più. Interi settori a rischio collasso; Cna: Se la guerra dovesse proseguire rischieremmo gli stessi effetti del covid; La preoccupazione di Cna: Imprese già in emergenza. Iran, Cna: All’energia elettrica il primato dei rincari, poi rame, alluminio e ferro. Rialzi contenuti per l’acciaioÈ l’energia elettrica a guidare la classifica dei rincari a due settimane dall’inizio del conflitto in Iran, seguita da rame, ferro, alluminio e ... cittadellaspezia.com Cna, all'energia elettrica il primato dei rincari, poi rame, alluminio e ferro(ANSA) - ROMA, 14 MAR - È l'energia elettrica a guidare la classifica dei rincari a due settimane dall'inizio del conflitto in Iran, seguita da rame, ferro, alluminio e carburanti mentre si registrano ... msn.com Il Messaggero. . L’isola di Kharg. Venti km quadrati, a circa 25 chilometri dalla costa iraniana, vicino alla provincia di Bushehr. È un luogo fondamentale per l’Iran, è il principale terminal di esportazione petrolifera nel Golfo Persico e gestisce circa il 90% delle - facebook.com facebook #Iran, le notizie più importanti del 14 marzo sulla guerra x.com