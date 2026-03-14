Iran arrestati sostenitori di Pahlavi | il regime annuncia 11 eliminati nell’operazione di sicurezza

Le autorità iraniane hanno annunciato l’arresto di alcuni sostenitori di Pahlavi, mentre il regime ha dichiarato che in un’operazione di sicurezza sono stati eliminati 11 individui. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra il governo e l’opposizione monarchica, con il regime che intensifica le azioni contro i suoi oppositori. Nella comunicazione ufficiale, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui fatti.

Nuova stretta del regime in Iran contro l’opposizione monarchica. Le autorità hanno annunciato l’arresto di decine di persone accusate di sostenere Reza Pahlavi, il figlio dell’ultimo scià di Persia, nel corso di un’operazione di sicurezza che secondo i media vicini al governo avrebbe portato anche alla “eliminazione” di undici persone considerate parte dello stesso gruppo. Secondo la versione diffusa dai canali ufficiali, le forze di sicurezza hanno smantellato una rete accusata di voler organizzare azioni contro la Repubblica islamica. Più di cinquanta persone sono state arrestate e portate in custodia. Nel comunicato delle autorità si parla esplicitamente di individui “eliminati”, una formula che nei messaggi del regime indica persone uccise durante le operazioni delle forze di sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iran, arrestati sostenitori di Pahlavi: il regime annuncia 11 “eliminati” nell’operazione di sicurezza Articoli correlati Brambilla di Carpiano (Italia-Iran): “Intervento militare contro il regime. Pahlavi democratico, nessun rischio Savak”(Adnkronos) – "Siamo in mobilitazione permanente perché ce lo chiede la comunità degli iraniani in Italia: in Iran non è in corso una protesta, ma... Leggi anche: Pahlavi: tornerò in Iran, regime cadrà Contenuti e approfondimenti su Iran arrestati sostenitori di Pahlavi... Temi più discussi: Trump: Raid sull’isola di Kharg, Iran liberi Hormuz o distruggerò le basi petrolifere; Il difficile cambio di regime in Iran; Medio Oriente, Macron: 'Israele accetti colloqui con Beirut a Parigi'. Katz: 'Verso la fase decisiva della guerra' - LIVEBLOG; Libano, il leader Aoun vuole negoziare ma è sfida con Hezbollah. In Iran arrestati 54 sostenitori di Pahlavi, 11 uccisiLa polizia iraniana ha arrestato 54 sostenitori di Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià che dall'esilio si è offerto di guidare la transizione nel Paese. ansa.it Iran, arrestati sostenitori di Pahlavi: il regime annuncia 11 eliminati nell’operazione di sicurezzaNuova stretta del regime in Iran contro l’opposizione monarchica. Le autorità hanno annunciato l’arresto di decine di persone accusate di sostenere Reza ... thesocialpost.it La guerra in Iran sta avendo degli effetti evidenti anche sul settore travel e a dimostrarlo è il caro-prezzo sui voli. Per quale motivo i costi dei viaggi aerei sono aumentati del 30% - facebook.com facebook "Molti Paesi, specialmente quelli colpiti dal tentativo dell'Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra - in collaborazione con gli Stati Uniti d'America - per mantenere lo Stretto aperto e sicuro". Lo scrive Donald Trump su Truth. "Si auspica x.com