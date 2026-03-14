Iran arrestati 54 sostenitori di Reza Pahlavi | Istigarono le rivolte di gennaio

In Iran, 54 sostenitori di Reza Pahlavi sono stati arrestati con l’accusa di aver istigato le rivolte di gennaio. La Repubblica islamica ha rafforzato le misure repressive, temendo possibili nuove proteste di piazza. Le autorità hanno annunciato che gli arresti sono parte di un’operazione contro il dissenso, senza fornire dettagli aggiuntivi sui sospettati o sulle accuse specifiche.

Nel timore di nuove proteste di piazza dopo quelle di gennaio, la Repubblica islamica torna a usare il pugno duro contro il dissenso. Nelle ultime 72 ore, la polizia iraniana ha arrestato con l’accusa di spionaggio 54 sostenitori di Reza Pahlavi, il figlio dell’ultimo scià che dall’esilio in Usa continua offrirsi come guida per la transizione nel Paese. Secondo l’agenzia di stampa statale Fars, “stavano presumibilmente pianificando rivolte nel Paese”. “Erano i leader e i principali istigatori delle rivolte di gennaio, responsabili degli attacchi contro le proprietà pubbliche e di creare il caos nel Paese”, ha dichiarato la polizia. Altri 11... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, arrestati 54 sostenitori di Reza Pahlavi: “Istigarono le rivolte di gennaio” Articoli correlati Leggi anche: Iran, arrestati sostenitori di Pahlavi: il regime annuncia 11 “eliminati” nell’operazione di sicurezza Leggi anche: Reza Pahlavi: "Iran, libertà è vicina" Una selezione di notizie su Reza Pahlavi Temi più discussi: Medio Oriente, Macron: 'Israele accetti colloqui con Beirut a Parigi'. Katz: 'Verso la fase decisiva della guerra' - LIVEBLOG; Missili su Israele, in Iran colpito il centro di ricerca spaziale. Trump: Teheran è stata sconfitta. L; Trump: Raid sull’isola di Kharg, Iran liberi Hormuz o distruggerò le basi petrolifere. Iran, arrestati 54 sostenitori di Reza Pahlavi: Istigarono le rivolte di gennaioIl regime iraniano arresta decine di monarchici e uccide 11 oppositori. Accusati di spionaggio e di aver fomentato le proteste di gennaio ... ilfattoquotidiano.it In Iran arrestati 54 sostenitori di Pahlavi, 11 uccisiLa polizia iraniana ha arrestato 54 sostenitori di Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià che dall'esilio si è offerto di guidare la transizione nel Paese. ansa.it La polizia iraniana ha arrestato 54 presunti sostenitori di Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià di Persia e oggi in esilio negli Stati Uniti. Secondo l’agenzia di stampa Fars, undici di loro sarebbero stati “neutralizzati”, un termine che indicherebbe la loro uccisio - facebook.com facebook Reza Pahlavi: il figlio dello scià pronto a guidare l’Iran dopo il regime islamico: ecco come x.com