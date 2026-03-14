Iran | 54 arresti 11 neutralizzati La rete monarchica

La polizia iraniana ha arrestato 54 persone e neutralizzato 11 individui coinvolti in attività legate a una rete monarchica. L’operazione ha coinvolto le forze di sicurezza nel tentativo di smantellare questa rete. Le autorità hanno comunicato i dettagli delle azioni condotte per contrastare le attività considerate sovversive. Non sono stati forniti ulteriori approfondimenti sui gruppi coinvolti o sui motivi delle operazioni.

La sicurezza interna in Iran ha portato a un’ampia operazione di contrasto contro il movimento monarchico. Le autorità hanno proceduto all’arresto di 54 sostenitori di Reza Pahlavi, identificandoli come potenziali organizzatori di sommosi interne. Oltre ai detenuti, undici individui sono stati neutralizzati durante le operazioni di polizia. L’indagine si concentra su presunte attività di spionaggio e pianificazione di rivolte. Due persone sono state fermate con l’accusa di lavorare per conto di Israele e Stati Uniti, oltre ad aver fotografato siti strategici. La narrazione ufficiale descrive questi soggetti come una minaccia diretta alla stabilità del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iran: 54 arresti, 11 neutralizzati. La rete monarchica Articoli correlati Leggi anche: L’estrema destra cresce in rete tra i giovanissimi anche in Europa. Gli arresti di Europol e la rete The Com Iran, presunti missili di Teheran neutralizzati sui cieli di DohaPresunti missili dell’Iran sono stati neutralizzati nel cielo sopra Doha martedì mattina mentre l’Iran continuava il suo contrattacco contro la...