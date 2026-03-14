Io sono Farah | Tahir si sacrifica per salvare Farah

Una nuova puntata di Io sono Farah sarà trasmessa questa sera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 21.30 su Canale 5, offrendo un capitolo cruciale nella lotta contro la criminalità organizzata. La trama vedrà Farah Er?adi affrontare scelte drammatiche mentre Tahir Lekesiz rischia la vita per proteggere l’amata, in una storia che mescola intrighi politici e crimine organizzato. La serie, adattamento della produzione argentina del 2017, prosegue con un intreccio dove il cerchio si stringe attorno a Orhan Ko?aner e al suo misterioso capo criminale. Mentre i protagonisti pianificano lo smantellamento della rete illecita, il destino di Tahir sembra segnato da un sacrificio estremo che cambierà per sempre le sorti dei personaggi principali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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