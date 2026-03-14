Io Prevengo | il truck sanitario batte il divario Nord-Sud

Un truck sanitario sta percorrendo le piazze della Lombardia offrendo controlli gratuiti alla popolazione. L’iniziativa, chiamata Io Prevengo, mira a portare servizi medici direttamente nelle aree urbane, riducendo le distanze tra Nord e Sud. Il veicolo si ferma in diverse località, consentendo a chiunque di sottoporsi a visite e controlli senza costi.

L’iniziativa Io Prevengo porta un veicolo sanitario nelle piazze lombarde per offrire controlli gratuiti. L’operazione, promossa da Lilly, mira a sensibilizzare la popolazione su prevenzione e salute pubblica in diverse località della regione. Il progetto si distingue per l’approccio diretto verso i cittadini, trasformando spazi pubblici in punti di accesso alla medicina preventiva. Non si tratta solo di un evento singolo, ma di una strategia strutturata per raggiungere comunità specifiche che spesso faticano ad accedere ai servizi sanitari tradizionali. Oltre il confine: dalla Lombardia al Sud Italia. Sebbene le fonti citino esplicitamente la Lombardia come area di intervento del truck, emerge un contrasto interessante con le liste di comuni siciliani presenti nel materiale informativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Io Prevengo: il truck sanitario batte il divario Nord-Sud Articoli correlati Carburanti 2026: benzina a 1,698€ e il divario Nord-SudIl 3 marzo 2026 l’Italia si sveglia con un quadro dei prezzi dei carburanti che segna una nuova normalità per i portafogli dei cittadini. Sicilia: 1,65 miliardi per l’hub aereo che sfida il divario Nord-Sud.Aeroporto Intercontinentale nel Mediterraneo: Depositata la Documentazione per l'Iter Autorizzativo Un progetto ambizioso per la realizzazione di un... Altri aggiornamenti su Io Prevengo il truck sanitario batte il... Temi più discussi: Io Prevengo, il truck degli screening arriva nelle citta' della Lombardia; Io Prevengo, nelle piazze lombarde il truck della salute di Lilly; Io Prevengo, il truck degli screening arriva nelle piazze lombarde; Io Prevengo, Lilly porta la prevenzione cardiometabolica nelle piazze lombarde. Io Prevengo, il truck degli screening arriva nelle piazze lombarde/PORTANTEPortare la prevenzione cardiometabolica nelle piazze, avvicinando i cittadini a controlli gratuiti e a una maggiore consapevolezza sui fattori di rischio legati a diabete, obesità e malattie cardiovas ... ansa.it Parte da Varese il tour Io Prevengo con una clinica mobile in piazzaPortare la prevenzione cardiometabolica direttamente nelle piazze con screening gratuiti e consulenze sugli stili di vita. (ANSA) ... ansa.it di Marina Santin Il campanilismo Nord-Sud, la vita dei fuorisede, i paradossi familiari, ma anche il razzismo, la solidarietà, l’omosessualità, le... Leggi l'articolo #CasaSurace - facebook.com facebook Non si sentiva urlare "Nord Sud Ovest Est" su una nave da crociera da quella volta di Schettino. [ @giuliapacchioli] #Sanremo2026 x.com