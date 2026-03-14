Io aggredito con un coltello davanti a una bimba e la sua mamma Nel quartiere va sempre peggio

Un uomo di 32 anni, residente in zona e con nove anni di esperienza nel parcheggio sopra il supermercato Pam di via Camozzi, ha raccontato di essere stato aggredito con un coltello davanti a una bambina e alla madre. La sua testimonianza è stata pubblicata in una lettera in cui descrive come la situazione nel quartiere stia peggiorando.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera scritta da S.T., 32 anni, da nove al lavoro nel parcheggio sopra il supermercato Pam di via Camozzi. “La sera di venerdì 13 marzo – racconta – ho concluso il mio servizio di cassa alle 18,30. Dopo alcune commissioni nel quartiere, mi sono diretto verso il supermercato per una spesa veloce. Di rientro, come ogni sera, sono salito con l’ascensore al piano parcheggio per dirigermi verso la mia auto e, dopo pochi passi, un losco figuro alto, incappucciato e barcollante mi è comparso da dietro il muro. ‘Dammi qualcosa’, mi urla con un marcatissimo accento dell’est, palesemente ubriaco. ‘Nemmeno per sogno’, rispondo io. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Bimba morta a Bordighera, davanti casa un messaggio per la piccola: "Riposa in pace, da una mamma che ti pensa sempre"Home > Video > Bimba morta a Bordighera, davanti casa un messaggio per la piccola: "Riposa in pace, da una mamma che ti pensa sempre" Nei pressi...

Leggi anche: "Io, mamma di una bimba trapiantata, sconvolta per il piccolo Domenico. Ma basta cattiverie da chi non conosce questo mondo”

Altri aggiornamenti su Io aggredito con un coltello davanti a...

Temi più discussi: Foggia, 17enne aggredito e rapinato mentre torna a casa. Mi hanno spinto in un vicolo e minacciato con un coltello, ero terrorizzato; Giovane aggredito in piena notte a Cannaregio con un coltello: bottino di 20 euro; Studente accoltellato in corso Como (e rimasto invalido), chiesto processo immediato per i due maggiorenni; Litigano per una ragazza e uno dei due estrae un coltello: arrestato ad Asti per tentato omicidio.

Io, aggredito con un coltello davanti a una bimba e la sua mamma. Nel quartiere va sempre peggioRiceviamo e pubblichiamo una lettera scritta da S.T., 32 anni, da nove al lavoro nel parcheggio sopra il supermercato Pam di via Camozzi ... bergamonews.it

Anziano aggredito, figlia minacciata con coltello: tentata rapina, assoltoBenevento. Formula dubitativa, la sentenza per un 33enne di Montesarchio ... msn.com

Taranto, uomo aggredito in casa dai suoi due cani pitbull: è in ospedale, non è in pericolo di vita x.com

Personale sanitario aggredito in ambulanza: arrestato un giovane di Savigliano - facebook.com facebook