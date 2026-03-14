Invicta no passi falsi Essenziale ogni punto

L'Invicta, squadra della serie B maschile di pallavolo, si prepara a affrontare le ultime partite del campionato con l'obiettivo di evitare errori. Il tecnico Fabrizio Rolando ha sottolineato l'importanza di ogni singolo punto, rendendo chiaro che non ci sono margini di sbagliare nel rush finale. La squadra resta concentrata per mantenere il passo e raccogliere il massimo risultato possibile.

Attenzione ai passi falsi. Col campionato di B maschile che sta entrando nel rettilineo finale, per l’ Invicta di Fabrizio Rolando ogni punto ora vale oro. Stasera al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto i maremmani ospitano alle 21 la Pallavolo Cascia per la diciannovesima giornata di campionato: non si tratta di uno scontro salvezza, ma comunque i punti in palio sono fondamentali per tenersi a distanza dalla zona calda della classifica. Invicta settima in classifica con 22 punti, Cascia decima con 15. I punti in palio stasera sono pesantissimi. Ma prima di tutto l’Invicta dovrà sgombrare la mente. Dimenticare in fretta la sconfitta della scorsa settimana a Pontedera, questo l’obiettivo dei ragazzi di Fabrizio Rolando, che si preparano per l’impegno contro gli umbri della Pallavolo Cascia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Invicta, no passi falsi. Essenziale ogni punto Articoli correlati Civitanovese-Tolentino, vietati passi falsiCIVITANOVA Bissare il successo di Matelica per iniziare a vedere da vicino la zona salvezza. Ospedaletti: vittoria Juniores, due passi falsi per UnderIl mercoledì 11 marzo 2026 ha l’ASD Ospedaletti Calcio affrontare una giornata di risultati contrastanti tra i settori giovanili. Altri aggiornamenti su Invicta no passi falsi Essenziale ogni... Argomenti discussi: CUPRAMONTANA vince e respira. Mannelli: Vittoria rocambolesca in quella che era l'ultima spiaggia; Calcio, Promozione Lucana, 26^ giornata, capolista Invicta Matera sfida in trasferta il Balvano, mister Glionna e portiere Salerno presentano il match.