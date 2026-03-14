Intervento salva-oceano La spezzina Colmar evita un disastro ambientale

Un’azienda di La Spezia ha utilizzato tecnologia avanzata per intervenire su una condotta sottomarina di greggio in Giappone. L’intervento ha impedito un possibile disastro ambientale e ha evitato significative perdite di petrolio nel mare dell’arcipelago asiatico. L’intervento è stato portato a termine con successo e senza incidenti.

La Spezia, 14 marzo 2026 – La tecnologia d’avanguardia di un’azienda spezzina salva un’importante condotta sottomarina di greggio in Giappone, scongiurando un possibile danno ambientale e ingenti perdite di petrolio nel mare dell’arcipelago asiatico. Un intervento portato a termine con successo da Colmar Srl, azienda leader nell’acustica subacquea applicata: quella eseguita in Giappone è la conclusione positiva di un’operazione critica di rilevamento perdite (Ald) condotta per conto del colosso Nippon Steel Engineering. Il personale di Colmar ha identificato una doppia perdita di greggio in un oleodotto sottomarino in Giappone: i tecnici dell’azienda hanno ispezionato una condotta sottomarina di greggio lunga 11,2 km di proprietà della Seibu Oil nella base di stoccaggio di Ube. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intervento salva-oceano. La spezzina Colmar evita un disastro ambientale Articoli correlati Sora, intervento endoscopico innovativo salva una giovane paziente ed evita l’asportazione del colonUn importante risultato clinico è stato raggiunto presso il Centro Endoscopico dell’ospedale SS. Silva, la sospensione del progetto non basta. Guarda: «Rischio disastro ambientale senza precedenti»Il sito Silva (società del gruppo Ecoeridania, ex Safond-Martini) di Montecchio Precalcino si trova in un'area di ricarica delle falde che alimentano...