L'Inter si prepara alla sfida contro l'Atalanta con alcune modifiche nella formazione. Dumfries partirà titolare al posto di Luis Henrique, mentre Acerbi avrà una possibilità di vedere il campo. Con Calhanoglu ancora fuori, Zielinski continuerà a guidare il centrocampo. Carlos Augusto sostituirà Bastoni, assente per un infortunio. La squadra si allena con queste variazioni in vista della partita.

Di solito l’Atalanta agli interisti porta bene, lo dicono i numeri: nove vittorie di fila, 22 gol segnati, zero subiti nelle ultime cinque partite. L’ultimo successo bergamasco risale a un’altra epoca: novembre 2018, 4-1 per la Dea, Gasperini e Spalletti in panchina, Zapata e Icardi centravanti. Insomma, Chivu può guardarsi alle spalle e stare un filo più tranquillo. Contro la Dea, oggi alle 15, mancheranno capitan Lautaro, Calhanoglu e Bastoni — finito al centro di nuova polemica dovuta al premio “Rosa Camuna” —, ma Dumfries avrà di sicuro più minutaggio rispetto alle ultime tre sfide contro Bodo, Como e Milan. Si gioca la titolarità con Luis Henrique. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, le scelte verso l'Atalanta: più Dumfries di Luis Henrique, chance per Acerbi

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Bergomi: "Non viene mai sottolineata abbastanza l’assenza di Dumfries, un giocatore che garantisce 6-7 gol a stagione. Luis Henrique si impegna, ci mancherebbe, cerca di dare il suo contributo e qualche strappo lo fa, ma quando serve davvero incidere ma - facebook.com facebook

Si è sentita molto, col Milan, l'assenza sia di Thuram che di Lautaro, ma visto l'errore di Luis Henrique sul gol di Estupinan anche quella di Dumfries è stata pagata cara x.com