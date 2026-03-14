Durante la partita tra Inter e Atalanta a San Siro, la curva nerazzurra ha esposto uno striscione con la scritta

La curva dell’Inter ha innalzato un grande striscione con la scritta Bastoni orgoglio nostro durante la partita contro l’Atalanta disputata a San Siro sabato alle 15. Alessandro Bastoni non è sceso in campo perché non era al meglio della forma, lasciando il posto a Carlos Augusto. I tifosi nerazzurri hanno voluto dimostrare sostegno al difensore dopo che l’episodio contro la Juventus lo ha trasformato nel bersaglio di fischi da parte delle tifoserie di Serie A e Champions League. La decisione di onorarlo arriva esattamente un mese dopo lo scontro con Pierre Kalulu, che fu espulso per una simulazione attribuita al giocatore interista. Il sostegno della curva tra fischi e riconoscimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter: la curva innalza striscione per Bastoni, orgoglio

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