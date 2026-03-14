Nella partita tra Inter e Atalanta, Dumfries torna titolare dall'inizio, mentre Thuram ed Esposito compongono il trio offensivo. I nerazzurri cercano di consolidare la loro posizione in classifica, mentre la squadra ospite punta a riscattarsi dopo la sconfitta precedente. La partita si mantiene equilibrata con il risultato di 0-0.

L'Atalanta si distende in avanti, Sommer mette il pugno sul cross da sinistra di Bernasconi. Zielinski si incunea in area, ma perde l'attimo per andare al tiro e consente la chiusura della difesa atalantina. Dimarco in area calcia al volo di sinistro dopo il cross di Barella, pallone largo. Scamacca intercetta un passaggio di Sucic e carica il destro da fuori area, tiro impreciso. Zalewski in campo occupa una posizione più centrale, sulle tracce di Zielinski nella fase di non possesso palla. Dimarco dialoga con Thuram e poi allarga per Esposito, l'attaccante non arriva sulla palla. Inizio primo tempo di INTER-ATALANTA! Dirige la gara l'arbitro Manganiello. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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#Inter- #Atalanta, le formazioni ufficiali x.com

FINALMENTE DUMFRIES DAL 1'! Le Ufficiali di Inter-Atalanta: INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zapp - facebook.com facebook