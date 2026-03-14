Inter Atalanta probabili formazioni | Thuram all’ultima chiamata in Zielinski e CAugusto

Per la partita tra Inter e Atalanta, le formazioni probabili vedono Thuram in ballottaggio per un posto, mentre Zielinski e C. Augusto sono a disposizione. Dopo la sconfitta nel Derby, l’Inter cerca di reagire e migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si gioca con i due team pronti a scendere in campo con le formazioni ufficiali.

Inter Atalanta probabili formazioni. Dopo la delusione del Derby, l’ Inter ha subito l’occasione per voltare pagina e rilanciarsi nella corsa allo Scudetto. A San Siro arriva l’ Atalanta, in una sfida che mette di fronte due squadre nerazzurre con grande voglia di riscatto. Anche i bergamaschi, infatti, arrivano da un momento complicato dopo il pesante 6-1 subito in casa contro il Bayern Monaco in Champions League, un risultato che ha lasciato il segno ma che potrebbe trasformarsi in uno stimolo per reagire. La partita assume quindi un valore importante per entrambe le squadre. L’ Inter vuole consolidare la propria posizione in vetta e tornare subito alla vittoria dopo lo stop cittadino, mentre l’ Atalanta continua a inseguire il quarto posto, obiettivo fondamentale per garantirsi l’accesso diretto alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Probabili formazioni Inter Arsenal: Chivu sceglie Zielinski, davanti la coppia Lautaro Martinez Thuram Leggi anche: Verso Inter-Atalanta, le probabili formazioni: un ballottaggio dietro, tornano Dumfries e Thuram Aggiornamenti e notizie su Inter Atalanta Temi più discussi: Inter-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Inter-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Inter-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Dumfries, Thuram, Raspadori, De Ketelaere e Scamacca; Inter-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni. Inter-Atalanta oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi 14 marzo l'Inter capolista, nel secondo match della 29esima giornata di serie A. I nerazzurri ricevono a San Siro l'Atalanta, reduce dalla ... lapresse.it Serie A, oggi Inter-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederlaInter-Atalanta sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. vicenzareport.it Inter-Atalanta, Chivu e Palladino a caccia di riscatto: il pronostico x.com MATCHDAY Inter Atalanta San Siro Ore 15:00 DAZN - facebook.com facebook