Inter Atalanta per scacciare la paura | Obiettivo +10 sul Milan per ritrovare certezze Il messaggio di Chivu

L'Inter si prepara ad affrontare l'Atalanta con l'obiettivo di allontanare le paure e rafforzare la posizione in classifica. La squadra mira a incrementare il vantaggio sul Milan di 10 punti, cercando di ritrovare fiducia e solidità. Il messaggio di Chivu è di concentrazione e determinazione prima della sfida, che si presenta come un passo importante nel cammino verso lo scudetto.

Inter News 24 Inter Atalanta, Chivu vuole scacciare la paura e riprendere la marcia verso lo scudetto: l’obiettivo è rimettere il Milan a 10 punti. L’ Inter di Cristian Chivu si presenta all’appuntamento delle 15:00 a San Siro con una missione psicologica prima ancora che tecnica. Dopo il capitombolo nel derby che ha interrotto una marcia quasi perfetta, i nerazzurri cercano contro l’Atalanta quella che il Corriere dello Sport definisce la “decima per il +10”: il decimo successo consecutivo contro i bergamaschi per riportare, almeno momentaneamente, il distacco sul Milan in doppia cifra. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Atalanta per scacciare la paura dopo il derby. 🔗 Leggi su Internews24.com

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