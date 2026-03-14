Inter Atalanta LIVE 1-0 | Thuram sfiora l’incrocio dei pali dai 25 metri!

Alle 15 si gioca a San Siro la partita tra Inter e Atalanta, valida per la 29ª giornata di Serie A. Durante il match, Thuram ha tentato un tiro dai 25 metri che ha sfiorato l’incrocio dei pali. Al momento, il risultato parziale è di 1-0 in favore dell’Inter. La partita viene seguita in diretta con aggiornamenti continui.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Atalanta, sfida valevole per il 29° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, reduci dal KO nel derby contro il Milan per 1 a 0, cercano subito il riscatto. La Dea di Palladino, reduce dal pareggio per 2 a 2 contro l’Udinese si trova attualmente al 7° posto in classifica con 46 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 49? – Thuram sfiora l’incrocio dei pali dai 25 metri! 45? – Inizia... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Atalanta LIVE 1-0: Thuram sfiora l’incrocio dei pali dai 25 metri! Articoli correlati Inter Atalanta LIVE 1-0: Dimarco sfiora il raddoppio!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi Tutto... Atalanta Inter LIVE 0-0: Akanji vicino al gol, ci prova ThuramRinnovo Pio Esposito, l’Inter corre ai ripari: fissato l’incontro con l’agente Giuffredi! La strategia dei nerazzurri Cancelo, clamorosa sliding... Tutto quello che riguarda Inter Atalanta Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Inter-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Inter - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Inter-Atalanta 1-0 Serie A 2025/2026: Inter pericolosa con ThuramSerie A 2025/2026, 29a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it INTER-ATALANTA 1-0 (26' Esposito)INTER-ATALANTA 1-0 (26' Esposito) LIVE MATCH HALFTIME REPORT - Basta una zampata, quella di Pio Esposito che ritrova la via della rete bucando le mani a Marco Carnesecchi con un ... fcinternews.it PIO ESPOSITO!!! INTER AVANTI!!! Il bomber nerazzurro con la partecipazione di Carnesecchi Palladino e l'Atalanta chiedono un fallo di mano di Dumfries, ma non c'è niente - facebook.com facebook PIO ESPOSITO!!! INTER AVANTI!!! Il bomber nerazzurro con la partecipazione di Carnesecchi Palladino e l'Atalanta chiedono un fallo di mano di Dumfries, ma non c'è niente #Inter #InterAtalanta x.com