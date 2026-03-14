Inter Atalanta LIVE 1-0 | percussione incredibile di Bisseck si salvano a fatica gli ospiti!

Alle 15 a San Siro si è disputato il match tra Inter e Atalanta, valido per la 29ª giornata di Serie A. La partita è stata decisa da un gol dell’Inter, con Bisseck protagonista di una percussione impressionante che ha messo in difficoltà la retroguardia avversaria. Gli ospiti si sono salvati a fatica, ma il risultato ha premiato la squadra di casa.

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