Per la sfida tra Inter e Atalanta, l’Inter schiererà Pio Esposito al fianco di Thuram in attacco, mentre Ederson potrebbe partire in panchina. La squadra nerazzurra aspetta ancora l’ok di Lautaro e Calhanoglu, ma ritrova Marcus Thuram disponibile per la partita. La formazione dell’Inter si prepara a affrontare la gara senza alcuni titolari, con alcune variazioni in attacco.

L’Inter deve ancora rinunciare a Lautaro e Calhanoglu, ma ritrova Marcus Thuram, pronto a guidare l’attacco insieme a Pio Esposito. Sulla corsia di destra torna dal 1’ Denzel Dumfries, mentre in mezzo al campo Zielinski agirà in regia con Mkhitaryan. I nerazzurri puntano a conservare i sette punti di margine sul Milan, ma a San Siro arriva un’Atalanta ferita e determinata a reagire dopo il duro ko europeo contro il Bayern. Per la squadra bergamasca il margine d’errore in campionato si è ridotto al minimo, se vuole restare in corsa per un piazzamento continentale. Tra gli ospiti, Giorgio Scalvini torna a disposizione in difesa. Davanti,. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Atalanta, le probabili formazioni: Pio con Thuram, Ederson in panchina?

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