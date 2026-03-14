Inter Atalanta formazioni ufficiali | finalmente Dumfries c’è anche Sucic Thuram con Pio

Le formazioni ufficiali di Inter e Atalanta sono state annunciate: l’Inter schiera Dumfries in campo, mentre Sucic è tra i titolari. Thuram e Pio sono invece in formazione. La partita si gioca a San Siro, con l’Inter che cerca di rispondere alla recente sconfitta nel Derby contro il Milan.

Inter Atalanta formazioni ufficiali. L’ Inter torna in campo a San Siro con l’obiettivo di reagire immediatamente alla sconfitta nel Derby contro il Milan. Alle 15:00 i nerazzurri affrontano l’ Atalanta in una sfida che può rivelarsi decisiva nella corsa al vertice della Serie A. La squadra allenata da Cristian Chivu vuole ristabilire le distanze dalle inseguitrici e riportarsi momentaneamente a +10 sui rossoneri, che saranno impegnati soltanto domani nella delicata trasferta contro la Lazio. Dall’altra parte arriva un’ Atalanta che non vive il suo miglior momento. La formazione guidata da Raffaele Palladino è reduce dalla pesante sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco e attraversa una striscia negativa di 4 partite senza successi tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Inter-Atalanta, le probabili formazioni: Pio con Thuram, Ederson in panchina?L’Inter deve ancora rinunciare a Lautaro e Calhanoglu, ma ritrova Marcus Thuram, pronto a guidare l’attacco insieme a Pio Esposito. Leggi anche: Verso Inter-Atalanta, le probabili formazioni: un ballottaggio dietro, tornano Dumfries e Thuram Una selezione di notizie su Inter Atalanta Temi più discussi: Inter-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Inter-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Dumfries, Thuram, Raspadori, De Ketelaere e Scamacca; Inter, arrivano i rinforzi: Thuram e Dumfries pronti per la Dea. Calhanoglu si ferma; Serie A, le formazioni del 14 marzo: si parte con Inter-Atalanta. Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: la decisione su EdersonEcco le decisioni di Chivu e Palladino per Inter-Atalanta, match che inizierà alle 15 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro ... calcioatalanta.it Inter-Atalanta, le scelte ufficiali di Chivu: sorpresa a centrocampoInter pronta per la sfida contro l'Atalanta. Ecco le scelte di Chivu e Palladino per il match di San Siro, decisivo per la stagione ... spaziointer.it Le formazioni ufficiali di @Inter- @Atalanta_BC x.com Intervista a Davide Frattesi e le parole delle legend Diego Milito e Walter Samuel In più Beatrice Merlo, Richi Agbonifo, quiz, stats e tanto altro Tutto nel Matchday Programme di Inter-Atalanta https://bit.ly/4uuSgbA - facebook.com facebook