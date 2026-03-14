Inter-Atalanta dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni della partita

L'Inter affronta l'Atalanta nella 29a giornata di Serie A, con la partita che si terrà oggi, sabato 14 marzo, alle ore 15. La sfida si disputerà allo stadio di Milano e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre, senza variazioni dell’ultimo minuto. L’incontro vede in campo le formazioni di Chivu e Palladino.

Inter-Atalanta è il match valido per la 29a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Chivu e quella di Palladino si giocherà oggi, sabato 14 marzo, alle ore 15. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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