Dopo la sconfitta nel derby, l'Inter affronta l'Atalanta con Chivu e Palladino che cercano di risollevare le proprie squadre. La partita si gioca in un momento di tensione e aspettative, con entrambe le formazioni che puntano a ottenere i tre punti per migliorare la loro posizione in classifica. L'incontro si svolge sul campo e si aspetta di vedere come si evolverà la sfida.

Dopo la sconfitta nel derby, i nerazzurri cercano la ripartenza contro Palladino in attesa che Allegri sfidi la Lazio allo stadio Olimpico: obiettivo, tornare a +10 L'obiettivo è tornare a +10 nel pomeriggio del sabato e mettere pressione al Milan che la domenica sera sarà impegnato all'Olimpico contro la Lazio: i nerazzurri di Chivu vogliono riprendere la corsa scudetto contro Palladino dopo lo stop inatteso nel derby. Scopriamo pronostico e quote di Inter-Atalanta in programma sabato 14 marzo alle ore 15. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Atalanta, Chivu e Palladino a caccia di riscatto: il pronostico

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