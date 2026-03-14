Inter Atalanta Chivu | Bisogna tornare a fare quanto sempre fatto | non sono preoccupato

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato ai microfoni di DAZN prima della partita contro l’Atalanta, facendo riferimento alla recente sconfitta nel Derby contro il Milan. Ha sottolineato l’importanza di tornare a seguire il metodo abituale e ha dichiarato di non essere preoccupato per le prestazioni della squadra. La sfida tra le due squadre è in programma questa sera.

Chivu. L’allenatore dell’ Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro l’ Atalanta, tornando sulla recente sconfitta nel Derby contro il Milan. Il tecnico nerazzurro ha invitato la squadra a voltare pagina senza perdere fiducia nel lavoro svolto finora: “ Dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo sempre fatto, dare ritmo ed intensità. Bisogna imparare dagli errori e andare avanti con fiducia “. Chivu ha sottolineato come una singola battuta d’arresto non debba cambiare il percorso intrapreso dalla squadra in questa stagione. L’allenatore ha ribadito che la crescita del gruppo resta l’aspetto centrale del progetto nerazzurro: “ La mia preoccupazione non deriva da una partita persa, è sempre stata la costruzione del nostro gruppo e del nostro cammino “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Atalanta Inter conferenza Chivu: “Fatto di tutto per tornare competitivi: ho una dignità che…” Leggi anche: Chivu: “Non sarà facile. Episodi a favore e contro da sempre, bisogna smetterla di fare i moralisti” Chivu: “We gave it our all to secure this victory” Una raccolta di contenuti su Inter Atalanta Temi più discussi: Perché Chivu non parla in conferenza prima di Inter-Atalanta: nessun incontro con la stampa per il tecnico; Inter-Atalanta è Chivu contro Palladino: dal modulo ai giorni liberi, due tecnici allo specchio; Pronostico Inter-Atalanta quote analisi 29ª giornata Serie A; Ieri ad appiano martinez al lavoro. sabato intanto arriva l’atalanta. Inter, Lautaro prova ad accelerare i tempi. Inter-Atalanta, le scelte ufficiali di Chivu: sorpresa a centrocampoInter pronta per la sfida contro l'Atalanta. Ecco le scelte di Chivu e Palladino per il match di San Siro, decisivo per la stagione ... spaziointer.it Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: la decisione su EdersonEcco le decisioni di Chivu e Palladino per Inter-Atalanta, match che inizierà alle 15 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro ... calcioatalanta.it Le formazioni ufficiali di @Inter- @Atalanta_BC x.com Intervista a Davide Frattesi e le parole delle legend Diego Milito e Walter Samuel In più Beatrice Merlo, Richi Agbonifo, quiz, stats e tanto altro Tutto nel Matchday Programme di Inter-Atalanta https://bit.ly/4uuSgbA - facebook.com facebook