Inter-Atalanta | ammoniti Kolanisac e Sucic Equilibrio a San Siro| Diretta 0-0

Durante la partita tra Inter e Atalanta, Kolanisac e Sucic sono stati ammoniti. La gara si è conclusa con uno 0-0 a San Siro, mantenendo l’equilibrio sul risultato. I nerazzurri cercano di consolidare la loro posizione in classifica, mentre la squadra bergamasca cerca di riscattarsi dopo una sconfitta recente. La partita è stata caratterizzata da diversi interventi fallosi e un ritmo complessivamente combattuto.

Ripartenza dell'Inter, tiro di Zielinski deviato in corner. Pressione alta dell'Inter, ma Sucic sulla trequarti si allunga la palla. L'Inter resta in avanti dopo la rete del vantaggio, diagonale di Dimarco fuori misura. GOL! INTER-Atalanta 1-0! Rete di Esposito. Recupero di Dumfries, tacco di Thuram, suggerimento di Barella: Esposito dalla zona sinistra dell'area di rigore infila Carnesecchi. Traversone di Dimarco troppo lungo per Dumfries, sfuma l'azione dell'Inter. Ammonito KOLASINAC per gioco scorretto su Dumfries. Ammonito SUCIC per gioco scorretto su Zappacosta. Problema per Kolasinac, nulla di serio, gioco fermo per qualche istante. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: Sucic titolare contro l’Arsenal. Intanto Zanetti parla del futuro di San SiroFuturo Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non... Leggi anche: Inter Arsenal quote: equilibrio a San Siro, il risultato esatto più probabile è… Approfondimenti e contenuti su Inter Atalanta ammoniti Kolanisac e... Diretta Inter-Atalanta, segui il live della partitaSegui e commenta la diretta della partita di Serie A Inter-Atalanta, in calendario oggi con fischio d'inizio alle 15 ... calcioatalanta.it Probabili formazioni Inter-Atalanta: riecco Thuram. Le sensazioni su Dumfries e ScamaccaProbabili formazioni Inter Atalanta - Le possibili scelte di Chivu e Palladino per il match della 29^ giornata di Serie A ... fantamaster.it