L’Inter si prepara alla sfida contro l’Atalanta con problemi difensivi. Bastoni non si è allenato e potrebbe essere indisponibile, lasciando il reparto arretrato in emergenza. La formazione nerazzurra resta un rebus per il tecnico Chivu, che dovrà trovare soluzioni in fretta per affrontare il match di San Siro. Le ultime ore sono caratterizzate da incertezze e preoccupazioni tra i dirigenti.

Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda. Su Lewandowski.» Mancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano per farne il leader della nuova difesa blaugrana. La rivelazione Inter, sgarbo Marcus Thuram? La verità sull’addio ai nerazzurri per ricongiungersi alla Juventus col fratello Khephren. Confessione importante Torino, D’Aversa nel post gara: «La squadra era determinata e il risultato è solo merito dell’atteggiamento. Su Vlasic.» Parma, Cuesta analizza: «Gli episodi hanno determinato la partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter Atalanta, allarme difesa per Chivu: Bastoni verso il forfait e rebus formazione per i nerazzurri

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