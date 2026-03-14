Inter-Atalanta 1-1 | Esposito non basta Krstovic e il VAR gelano Chivu

Nel match di Serie A tra Inter e Atalanta, terminato 1-1, Esposito ha segnato per i nerazzurri, ma il risultato non basta. Krstovic ha pareggiato e il gol è stato annullato dal VAR, mentre le decisioni dell’arbitro hanno suscitato molte polemiche. La partita si è giocata davanti a un San Siro pieno, con un clima carico di tensione tra le due squadre.

Nella cornice di un San Siro elettrico, il posticipo della Serie A del 14 marzo 2026 si chiude con un 1-1 che lascia in dote una scia di polemiche feroci. Al vantaggio iniziale firmato dal giovane Pio Esposito, ha risposto nella ripresa Krstovic, sigillando un pareggio che cristallizza l’impasse tra la capolista di Chivu e la compagine orobica guidata da Palladino. Il finale è stato caratterizzato dall’espulsione del tecnico nerazzurro e dalle vibranti lamentele della sponda interista per la direzione di gara di Manganiello. La fiammata di Esposito e l’equilibrio tattico. L’avvio del match ha visto il sodalizio nerazzurro imporre un possesso palla ragionato, cercando di scardinare il blocco difensivo bergamasco. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Inter-Atalanta 1-1: Esposito non basta, Krstovic e il VAR gelano Chivu Articoli correlati Inter-Atalanta, finale di fuoco a San Siro: Krstovic risponde a EspositoUn finale incandescente a San Siro sancisce un pareggio che lascia l’amaro in bocca all’Inter e premia la resilienza dell’Atalanta. Inter-Atalanta: Chivu punta su Esposito per la fuga ScudettoIl palcoscenico di San Siro ospita oggi, alle ore 15:00, il crocevia per il riscatto della Serie A. Tutti gli aggiornamenti su Inter Atalanta 1 1 Esposito non basta... Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter, la probabile formazione contro l'Atalanta; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Vivaio: i risultati del weekend (08/03/2026). Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito (7) colpisce sempre, ma Krstovic (6,5) rovina la festaTutto riaperto? Difficile dirlo ma l'Inter che non vince in casa contro l'Atalanta offre una nuova possibilità al Milan. La formazione di Chivu, passata in vantaggio nel primo ... ilmessaggero.it Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito essenziale (7), indemoniato Dumfries (5,5). Dimarco impreciso (5,5)La sfida, valida per la 29a giornata, tra Inter e Atalanta si è conclusa in parità: 1-1. Vantaggio, nel primo tempo, di Esposito per i padroni di casa. Nel finale, pareggio ... leggo.it Inter-Atalanta, la moviola: finale horror di Manganiello. Da annullare il pari della Dea e manca un rigore all'Inter x.com Inter-Atalanta, è andata così https://mdst.it/3Pj7IHO #SportMediaset - facebook.com facebook