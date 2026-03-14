Inter 1-1 | il vantaggio scappa e il distacco si assottiglia

A San Siro, l’Inter e l’Atalanta si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un pareggio di 1-1. L’Inter ha sprecato un vantaggio che avrebbe potuto aumentare il suo distacco in classifica. La gara è stata caratterizzata da alcune polemiche legate alle decisioni arbitrali, che hanno suscitato un forte dissenso tra i tifosi presenti allo stadio.

San Siro si è spento in un boato di fischi dopo che l’Inter ha lasciato scappare il vantaggio contro l’Atalanta, chiudendo sul 1-1 in una partita segnata da polemiche arbitrali. I nerazzurri, capolista con 68 punti, vedono accorciarsi il distacco dal Milan a soli 5 punti se i rossoneri batteranno la Lazio. La Dea bresciana interrompe una striscia negativa di cinque sconfitte consecutive e sale a 47 punti grazie al pareggio ottenuto in casa della capolista. L’incontro si è aperto con un ritmo alto per gli ospiti, che hanno messo in crisi la difesa nerazzurra con i movimenti di Scamacca, pur non riuscendo a creare pericolo reale davanti a Sommer. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter, 1-1: il vantaggio scappa e il distacco si assottiglia Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Aicher domina, si assottiglia il vantaggio di Goggia, Brignone sbaglia Borussia Dortmund Inter LIVE 0-0: Guirassy si divora il vantaggio!di alberto alberto petrosilliAppuntamento alle 21 al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match dell’ultimo turno di Champions League:... Approfondimenti e contenuti su Inter 1 1 il vantaggio scappa e il... Temi più discussi: Milan-Inter 1-0, Considerazioni Sparse; Serie A, il Milan vince 1-0 il derby e accorcia le distanze in classifica: ora l'Inter ha sette punti di vantaggio; Il Milan verso il derby: chi è in vantaggio tra Pulisic e Nkunku; Milan-Inter 1-0, le pagelle nerazzurre: Luis Henrique (5) da banda del buco, Esposito (5) non pervenuto, Chivu (5,5) a 2 ko su 2 nei... Inter-Atalanta 1-1: video, gol e highlightsPari e polemiche a San Siro in un infuocato finale di Inter-Atalanta. Dopo il ko nel derby i nerazzurri passano subito in vantaggio nel primo tempo con Pio. Finale elettrico: Krstovic firma il pari al ... sport.sky.it Serie A - Inter-Atalanta: 1-1, altro stop per Chivu. Il rumeno si fa espellereL'Inter non va oltre l'1-1 contro l'Atalanta nella sfida valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A giocata oggi al Meazza. Per la squadra nerazzurra si tratta di un altro rallentamento ... msn.com Dopo la sconfitta nel derby, l’Inter perde altri punti a San Siro. Al vantaggio di Esposito, risponde Krstovic. - facebook.com facebook #Inter ha deciso di indire il silenzio stampa dopo gli episodi della gara di oggi contro l’ #Atalanta x.com