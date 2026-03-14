In questa edizione, i votanti sono stati obbligati a guardare tutti i film candidati in ogni categoria prima di esprimere una preferenza. Questa è la prima volta nella storia che si applica questa regola, modificando il normale processo di selezione. La novità riguarda esclusivamente il metodo di votazione e coinvolge direttamente chi deve scegliere i vincitori tra le opere in gara.

Tre le maggiori novità di questa edizione: per la prima volta nella storia, i votanti sono stati obbligati a vedere tutti i film candidati in ogni categoria prima di esprimere la preferenza. I ballot erano sincronizzati all’app di screening dell’Academy, con le categorie bloccate finché il membro non risultava aver visto ogni film in corsa. In teoria dovrebbe aver livellato il campo, dando chance a film meno pubblicizzati che in passato venivano semplicemente saltati: vedremo. C’è poi la novità assoluta del premio per il miglior casting. Infine: la questione intelligenza artificiale. Dalla sequenza visionaria de I peccatori sulla storia... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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