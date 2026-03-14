Insulti sul Flixbus e ghisa aggrediti Preso erede dei Casamonica-Spada

Ieri alle 14 al terminal di Lampugnano un uomo sulla trentina, con un biglietto per Aosta, ha rivolto insulti all’addetto all’assistenza di Flixbus, chiamandolo “sbirro”. Poco dopo, l’uomo ha aggredito una persona di origini romane, conosciuta come “ghisa”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno individuato e fermato l’erede di un noto clan criminale.

Ore 14 di ieri, terminal di Lampugnano. C’è un Flixbus in partenza per Aosta. Sale a bordo con regolare biglietto un uomo sulla trentina che si rivolge in malo modo all’addetto all’assistenza dei viaggiatori: "Sei uno sbirro.", urla. Finita? No, perché continua a inveire a voce alta da metà corridoio, seduto al posto 10A. Alcuni passeggeri, spaventati, decidono di scendere. A quel punto, scatta l’allarme agli agenti del Comando di zona 8 della polizia locale, in servizio dal mattino nell’area di arrivi e partenze di pullman a due passi dalla fermata della linea rossa del metrò. I ghisa salgono a bordo e chiedono all’uomo di mostrare i... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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