Inseguimento con sparatoria a Milano | ancora in fuga l’uomo è armato

A Milano, un uomo armato ha cercato di investire diversi agenti di polizia e ha speronato un motociclista. Dopo aver tentato di scappare, è scattato un inseguimento durante il quale l’uomo si è dato alla fuga e ancora oggi non è stato rintracciato. La polizia sta indagando sui dettagli dell’incidente e sulle modalità dell’intera vicenda.

Ha tentato di investire dei poliziotti e ha speronato un agente in moto. Poi si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento, al termine del quale l’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Le ricerche però proseguono. È successo tutto nella mattina di oggi, sabato. Verso le 11 la polizia di stato ha ricevuto diverse chiamate da alcuni cittadini: segnalavano una persona armata in strada, in via Enrico Moneta (zona Affori, nord di Milano). Le volanti, una volta sul posto, hanno trovato un uomo a bordo di un’utilitaria bianca. Scesi dall’auto, gli agenti gli hanno ordinato di fermarsi: l’uomo non ha ascoltato e, anzi, ha cercato di investirli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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