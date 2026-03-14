Ingoia ovuli di cocaina e sale su un treno | arrestata dai carabinieri all’arrivo

Una donna di 30 anni, nata in Nigeria e residente in provincia di Pescara, è stata arrestata dai carabinieri di Cortona. L'episodio è avvenuto all’arrivo del treno, quando la donna ha ingerito ovuli di cocaina e ha tentato di scappare. I militari hanno fermato e perquisito la donna, trovandola in possesso di sostanze stupefacenti.

CORTONA – I carabinieri della compagnia di Cortona hanno arrestato in flagranza una 30enne di origini nigeriane, ma residente in provincia di Pescara, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha consentito di intercettare la donna all’uscita della stazione ferroviaria di Terontola. La 30enne, alla vista dei militari, ha cercato di raggiungere l’esterno della stazione senza passare dai controlli dei militari dell’Arma, i quali, insospettiti dal repentino cambio di passo della donna, l’hanno raggiunta e, dopo aver accertato che aveva preso il treno nella capitale, sottoposta a perquisizione personale con esito negativo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Ingoia ovuli di cocaina e sale su un treno: arrestata dai carabinieri all’arrivo Articoli correlati Fiumicino: cocaina nascosta in 84 ovuli, arrestata una donna in aeroportoArrestata una donna sudamericana all'aeroporto di Fiumicino con 84 ovuli di cocaina. Leggi anche: Mamma pusher in auto con cocaina e figlio di 5 anni. Arrestata dai Carabinieri Approfondimenti e contenuti su Ingoia ovuli Inghiotte cocaina e un micro cellulare durante un permesso premio. Lo beccano e finisce in ospedaleIngoia ovuli di cocaina e un microtelefono cellulare durante un permesso premio, poi rientra in carcere ma viene ‘beccato’ dalla polizia penitenziaria, che lo porta in ospedale. E’ successo alla Spezi ... blitzquotidiano.it Ingoia droga e...cellulare. Un nascondiglio sicuro per il ritorno in carcereIl detenuto è stato scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria e ricoverato. Era appena rientrato a Villa Andreino dopo aver usufruito di un permesso premio . msn.com