Infortunio Lautaro il capitano dell’Inter accelera per il rientro! C’è una spinta in più

Il capitano dell’Inter ha subito un infortunio e sta lavorando duramente per recuperare in vista delle prossime partite. Le sue condizioni sono in fase di valutazione, e il club ha deciso di accelerare i tempi di recupero. Le sessioni di allenamento sono state intensificate e si monitorano attentamente i progressi del giocatore. La sua presenza resta un obiettivo importante per la squadra.

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