Infermieri girano video choc all' ospedale Ruggi di Salerno con insulti ai cadaveri è bufera | Irresponsabili

Un gruppo di infermieri e assistenti sanitari dell'ospedale Ruggi di Salerno ha registrato video considerati irrispettosi nei confronti di cadaveri. I filmati sono stati diffusi sui social, suscitando reazioni di sdegno tra colleghi e cittadini. La vicenda ha portato a un acceso dibattito pubblico, mentre le autorità sanitarie hanno avviato verifiche sulla condotta dei coinvolti. La questione ha generato un forte impatto mediatico.

Alcuni infermieri e operatori sanitari dell’ospedale Ruggi di Salerno avrebbero girato dei video in cui si prendono gioco di malati e di persone decedute all’interno della struttura. La diffusione dei filmati ha sollevato dubbi sui sistemi di sicurezza dell’ospedale, oltre che sulla professionalità delle persone coinvolte. L’Asl locale ha disposto accertamenti. I filmati dell’ospedale Ruggi di Salerno I video sono stati resi pubblici dal podcast Super Salerno, prodotto dall’associazione “Figli delle chiancarelle”. In precedenza sarebbero circolati solo tra privati. Le immagini mostrerebbero corse sui carrelli dei medicinali nei corridoi del pronto soccorso, video comici irrispettosi dei malati e anche insulti nei confronti dei cadaveri di persone decedute nell’ospedale. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Infermieri girano video choc all'ospedale Ruggi di Salerno con insulti ai cadaveri, è bufera: "Irresponsabili" Articoli correlati Ospedale Salerno, infermieri girano video dissacranti con offese ai cadaveri: è polemicaCorse sui carrelli dei medicinali nei corridoi, sketch comici irrispettosi dei malati e perfino parole offensive verso i cadaveri Leggi anche: Salerno, bufera al “Ruggi”: il sindacato infermieri diffida l’azienda ospedaliera Approfondimenti e contenuti su Infermieri girano video choc... Salerno, infermieri girano un video osceno nelle corsie dell'ospedale: è polemicaCorse sui carrelli dei medicinali nei corridoi del pronto soccorso, sketch comici irrispettosi dei malati e perfino parole offensive nei confronti dei cadaveri. Il tutto, ripreso volontariamente in un ... msn.com Video infermieri Ruggi. FP CGIL Salerno: Per colpa di pochi si infanga sacrificio migliaia di professionistiStampa La FP CGIL di Salerno interviene in merito alla recente diffusione su internet di alcuni video ritraenti dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ... salernonotizie.it