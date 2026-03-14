Indian Wells oggi Sinner-Zverev – Diretta

Oggi a Indian Wells si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il match si svolge nel penultimo turno del torneo Masters 1000 e viene trasmesso in diretta sia in tv che in streaming. I due tennisti si affrontano per accedere alla finale della competizione. La sfida si tiene sabato 14 marzo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo per le semifinali di Indian Wells. Oggi, sabato 14 marzo, il tennista azzurro sfida il tedesco Alexander Zverev – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto del Masters 1000 americano. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto Svrcina all'esordio, Shapovalov nel terzo turno, Fonseca agli ottavi e Tien nei quarti. Zverev invece ha eliminato Berrettini, Nakashima, Tiafoe e Fils. In caso di vittoria, Sinner sfiderebbe in finale il vincente di Alcaraz-Medvedev. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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