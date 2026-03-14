Incontra l' ex a Catania per riprendere il figlio lui la picchia | nelle tasche pietre per romperle la testa

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Catania con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Dopo l’affido del figlio, ha incontrato la donna per riprendere il bambino, ma si è scagliato contro di lei, colpendola e cercando di colpirla con pietre che aveva nelle tasche. La donna ha riportato lesioni e ha chiamato le forze dell’ordine.

Eseguito un arresto per atti persecutori a Catania, dove un uomo di 34 anni è stato fermato dopo aver aggredito e minacciato la ex compagna. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando la vittima, una donna di 36 anni, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine a seguito di una situazione di forte tensione legata all’affidamento del figlio di 2 anni. L’arresto è stato eseguito per interrompere una condotta ritenuta pericolosa e reiterata nei confronti della donna. L’intervento dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato effettuato dal Nucleo Radiomobile di Catania durante un servizio di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incontra l'ex a Catania per riprendere il figlio, lui la picchia: nelle tasche pietre per "romperle la testa" Articoli correlati Leggi anche: Va dalla ex con le tasche piene di pietre e minaccia di romperle la testa per riavere una cassettiera: arrestato Leggi anche: Catania, picchia il figlio col mestolo? Niente carcere, la decisione del giudice Tutti gli aggiornamenti su Incontra l'ex a Catania per riprendere... Discussioni sull' argomento Atletico Catania sconfitto a Melilli 1-0: decide il gol dell'ex Leonardi; Nel cuore della riforma Nordio: confronto tra il sì e il no; Verso il Referendum costituzionale, a Udine un incontro con l'ex magistrato Felice Casson, 6 marzo 2026; Stazione, l'amministrazione incontra i cittadini: Nella ex stazioncina un centro di informazioni turistiche e spazi per mostre. Incontra l'ex a Catania per riprendere il figlio, lui la picchia: nelle tasche pietre per romperle la testaUn 34enne è stato arrestato a Catania per atti persecutori contro l’ex compagna, minacciata e aggredita dopo l’affidamento del figlio. virgilio.it FIAIP Sicilia incontra Sicindustria: confronto con il presidente Rizzolo #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, papà Nathan incontra l’assistente sociale x.com