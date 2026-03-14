Incidente sulla statale 16 a Bari | auto ribaltata tratto chiuso al traffico e code

Un incidente sulla statale 16 a Bari ha causato il ribaltamento di un'auto e la chiusura temporanea del tratto tra Torre a Mare e San Giorgio. Il sinistro si è verificato all’altezza dell’Acmei, provocando code e rallentamenti nel traffico in direzione nord. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. Le autorità hanno disposto la chiusura del tratto fino a nuovo avviso.

Il sinistro in direzione nord all'altezza dell'Acmei. La strada è stato temporaneamente chiusa e la circolazione deviata in direzione San Giorgio Un incidente sta provocando disagi al traffico sulla statale 16 a Bari, in direzione nord. Il sinistro si è verificato all'altezza dell'Acmei, tra le uscite di Torre a Mare e San Giorgio. Sul posto viene segnalata la presenza di un'auto ribaltata. Non è chiaro al momento se ci siano altri mezzi coinvolti, e non si conoscono le condizioni di eventuali feriti. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico, con deviazione delle auto sulla complanare San Giorgio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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