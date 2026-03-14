Incidente a Sorbolo | automobilisti feriti

Oggi pomeriggio, lungo la Strada della Cisa nella frazione di Sorbolo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto alcuni automobili. Due automobilisti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari sul posto. La polizia ha transennato l’area per i rilievi e per gestire la viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso.

In Strada della Cisa, presso la frazione di Sorbolo si è verificato un incidente stradale, oggi pomeriggio 14 marzo.La Polizia Locale sta gestendo la viabilità per permettere ai soccorsi di intervenire e prestare le cure agli automobilisti coinvolti.Segnalati problemi alla viabilità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente sulla Salaria: scontro frontale tra automobilisti, tre feriti Scontro in tangenziale tra due auto: feriti gli automobilistiIncidente ieri sera in tangenziale, tra lo svincolo di strada Farnese e la rotatoria di via La Spezia.