Incidente a San Lazzaro | grave un motociclista

Un motociclista di 42 anni, residente a Bologna e cittadino moldavo, è rimasto gravemente ferito in un incidente a San Lazzaro. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

Un uomo di 42 anni, cittadino moldavo e residente a Bologna, è stato ricoverato in condizioni di massima gravità in seguito a un incidente stradale. L’uomo era alla guida della sua motocicletta Bmw di grossa cilindrata. Attorno alle ore 19.40 di venerdì 13 marzo si trovava in via Croara quando, all’altezza di una curva a gomito, nei pressi del civico 4, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di San Lazzaro e i sanitari del 118, arrivati con un’ambulanza e un’automedica. Nell’impatto non è stato coinvolto nessun altro veicolo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente stradale: con la moto contro un'auto. Grave motociclista Grave incidente nel Milanese: motociclista finisce in codice rosso al NiguardaUn motociclista di 32 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto domenica sera a Bareggio (Milano). Aggiornamenti e notizie su San Lazzaro Temi più discussi: Incidenti stradali nel Foggiano: coinvolte due auto, un camion e un pick-up - FoggiaToday; Schianto tra due auto sul Terraglio a San Lazzaro: una finisce ruote all'aria davanti alla pizzeria Santa Lucia; Ciclista centrato da un'auto all'incrocio di via Modonesi; Reggio Calabria, incidente allo svincolo di Lazzaro sulla SS106: coinvolta un'auto con due ragazze. Incidente in A14 a San Lazzaro: un camper si ribaltaSan Lazzaro (Bologna), 7 luglio 2025 - Un incidente, ormai risolto, che ha causato lunghe code quello di stamattina lungo la A14 in territorio di San Lazzaro, nella corsia sud. Stando a quanto si ... ilrestodelcarlino.it Terribile incidente in moto a San Lazzaro: gravissimo un ragazzo di vent’anniSan Lazzaro (Bologna), 7 maggio 2025 – Ennesimo gravissimo incidente sulle strade della provincia, a San Lazzaro. Gravissimo un ragazzo di vent’anni uscito di strada con la moto. Era da poco passata ... ilrestodelcarlino.it Bertocchi Giuseppe Partigiano Giuseppe Bertocchi, da Antonio e Clementa Piana; nato il 14 marzo 1902 a San Lazzaro di Savena. Nel 1943 residente a Bologna. 3a elementare. Muratore. Militò nella 7ª brigata GAP Gianni Garibaldi ed operò a Bologna. Ven - facebook.com facebook