Incendio a Vergiate | la comunità accoglie la famiglia

Sabato 14 marzo 2026, alle 7:45 del mattino, un incendio si è sviluppato in una casa di corte in via Uguaglianza a Vergiate, nel territorio della provincia di Varese. La comunità locale si è mobilitata per accogliere la famiglia coinvolta nell’incendio, che ha subito danni alla struttura. Le operazioni di spegnimento sono state condotte dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 7:45 del mattino, un rogo ha colpito una casa di corte in via Uguaglianza a Vergiate, nel cuore della provincia di Varese. Mentre la pioggia cadeva battente, l’assessore Marino Facchin ha descritto come la comunità si è mobilitata istantaneamente per accogliere la famiglia colpita, trasformando un evento drammatico in una dimostrazione di coesione sociale. L’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine si è intrecciato con gesti spontanei di solidarietà da parte dei residenti locali. La famiglia, composta da genitori spaventati e tre bambini di diverse età, è stata messa al sicuro grazie all’azione rapida dei soccorsi e alla rete di supporto che si è attivata in pochi minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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