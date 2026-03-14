Incendi a Rieti | 36enne condannato per 5 ordigni contro

Un uomo di 36 anni di Rieti è stato condannato a un anno e sei mesi di carcere per aver causato cinque incendi durante l’estate del 2023. La condanna è stata decisa in seguito ai procedimenti legali avviati contro di lui, riguardanti gli attacchi incendiari che si sono verificati nella zona. La sentenza stabilisce la responsabilità dell’imputato per le azioni compiute.

Un trentaseienne di Rieti è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione per una serie di attacchi incendiari verificatisi nell’estate del 2023. La sentenza, emessa dal Tribunale locale, prevede anche una multa di oltre ottomila euro. L’uomo ha colpito con cinque ordigni fatti in casa tre stazioni di servizio, una banca e una chiesa nel territorio capoluogo. Le indagini hanno rivelato che gli incendi non erano isolati ma parte di una catena di eventi distruttivi nella periferia della città. Dalla Notte degli Incendi alla Condanna. Tutto inizia la notte del primo agosto 2023, quando l’aggressore lanciò i suoi ordigni contro infrastrutture vitali come le pompe di benzina e istituzioni pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendi a Rieti: 36enne condannato per 5 ordigni contro Articoli correlati Rieti: 5 anni di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie, arrestato 36enneNei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato l’arresto differito di un uomo di 36 anni, originario di Rieti, accusato di gravi reati tra cui... Gardenie a Rieti: 5.000 piazze contro la sclerosiUn fiore diventa lo strumento di speranza per migliaia di cittadini colpiti dalla sclerosi multipla.