Inaugurate le scuole Marchetti e Arcobaleno Francesco Acquaroli | Formazione e didattica necessitano di ambienti adeguati

Questa mattina a Senigallia sono state inaugurate la scuola dell’infanzia Marchetti, la scuola Arcobaleno e la nuova palestra collegata. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno preso parte alla cerimonia di apertura. Le strutture sono state realizzate per offrire ambienti più adeguati alle attività educative e sportive dei bambini e delle famiglie della zona.

SENIGALLIA – È stata inaugurata questa mattina, sabato 14 marzo 2026, la scuola dell’infanzia Marchetti, la Arcobaleno e la nuova palestra annessa. Si tratta di un’opera realizzata in un anno e mezzo e che poggia su una proposta di partenariato pubblico-privato che ha previsto un investimento complessivo da 13 milioni di euro giunti da fonti di finanziamento multiple: 3 milioni circa a carico del ministero dell’Istruzione, mentre altri 2 milioni sono stati corrisposti dal Gestore servizi energetici, con la restante parte rimasta in capo al Comune. Ha partecipato all’evento anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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