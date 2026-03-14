In Lombardia l' idrogeno è un sogno ventennale ancora costoso Ma piani e impianti crescono 

In Lombardia, l’idrogeno rappresenta un progetto avviato da più di vent’anni, anche se ancora molto costoso. Nel corso del tempo si sono moltiplicati piani e impianti dedicati allo sviluppo di questa energia. Nel 2007, un rappresentante politico assistette alla presentazione di una berlina a idrogeno, realizzata dalla BMW, destinata a circolare sulle autostrade della regione.

Era convinto di aver trovato la terra promessa dell’energia green, Roberto Formigoni, quando il 1 ottobre 2007 la Bmw gli aveva presentato la H7, una berlina alimentata a idrogeno pronta per solcare le autostrade padane. Il Celeste si era giustamente convinto che l’idrogeno poteva essere la risposta. Al punto che nel febbraio del 2010 la Regione Lombardia inaugurava ad Assago il primo distributore di metano-idrogeno. Ma la strada per la terra promessa era lastricata di buche, e i costi di produzione dell’idrogeno, dipendenti dall’energia elettrica erano già fuori controllo. Una quindicina di anni dopo quell’esperimento il mondo dell’impresa sembra aver trovato la strada giusta per l’alimentazione a idrogeno, ma non saranno le automobili a giovarsi di questa innovativa formula. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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