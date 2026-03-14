In Europa, le squadre italiane non riescono a ottenere vittorie nemmeno quando affrontano compagini dello stesso paese. Questa sera, prima di esprimere un commento sulla pesante sconfitta delle inglesi in Champions League, voglio fermarmi un momento per festeggiare. La giornata ha portato risultati che evidenziano le difficoltà delle formazioni italiane nei match continentali.

Prima di dirvi cosa penso del tragico turno di Champions League per le inglesi lasciatemi brindare ai due tifosi tedeschi che durante Münster-Herta Berlino sono entrati a volto coperto in campo mentre l’arbitro stava per rivedere un’azione al Var e hanno staccato i cavi di alimentazione della macchina infernale che ha rovinato il calcio: ovviamente non si può fermare la caduta verso l’abisso del progresso e la decisione è stata presa direttamente dalla sala Var. Da una donna. Anche se fa molto anni Novanta, ricapiamola questa cosa: il calcio è uno sport semplice, drammatico e divertente. Ora che è preda della geopolitica, nella narrazione e... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In Europa le italiane non vincono neppure se giocate tra di loro

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