In arrivo la scadenza del canone annuale per passi carrai e insegne pubblicitarie

Entro il 31 marzo 2026, i proprietari di passi carrai e insegne pubblicitarie devono versare il canone annuale per l’occupazione di suolo pubblico. La scadenza riguarda tutte le autorizzazioni in vigore e coinvolge chi utilizza spazi pubblici per attività commerciali o pubblicitarie. Il pagamento rappresenta un obbligo previsto dalla normativa vigente e deve essere effettuato entro la data stabilita.

L’amministrazione ricorda inoltre che il mancato pagamento o il pagamento oltre il termine stabilito comportano l’applicazione di sanzioni, come previsto dalla normativa vigente C’è tempo fino al 31 marzo 2026 per effettuare il pagamento del canone annuale per le occupazioni di suolo pubblico, come ad esempio i passi carrai, e per le esposizioni pubblicitarie. La società Ica – Imposte comunali affini S.p.A., incaricata della gestione del servizio, ha già provveduto a inviare ai contribuenti i preavvisi di pagamento sulla base delle informazioni in suo possesso. I documenti contengono tutte le indicazioni necessarie per effettuare il versamento e sono stati inviati con l’obiettivo di agevolare l’adempimento spontaneo entro la scadenza prevista. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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