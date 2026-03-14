in 36mila al via alla acea run rome marathon

AGI - La Città Eterna si prepara ad accogliere la 31 edizione della " Acea Run Rome The Marathon ", in programma domenica 22 marzo. Sono 36mila gli iscritti, con atleti provenienti da 166 Paesi e oltre 10mila donne partecipanti. Insieme alla Acea Water Fun Run-Saturday 5k di sabato 21 marzo e alla Acea Run4Rome staffetta solidale, saranno 60mila le persone che prenderanno parte alle competizioni organizzate. Un record di partecipazione. Acea quest'anno rafforza ancora di più la partnership con la manifestazione poiché la competizione si svolgerà il 22 marzo, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell'Acqua. L'hashtag che accompagna l'intera manifestazione è #RunForWater e celebra il profondo legame tra risorsa idrica e sport. 🔗 Leggi su Agi.it

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