"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo IMPRESSIONI DI PRIMAVERADAL 17 MARZO AL 02 APRILE 2026inaugurazione il 17 marzo alle ore 18:30 presenteràCresy Crescenza Caradonna poetessa e bloggercuratore Cav. Andrea LanzollaPresenzieranno: la Prof.ssa Celestina Carofiglio poetessa e scrittriceARTISTI:ACHUCARRO CRISTINAAMBROGIO ANNALISEANELLI???????BURATTI ROMANOBEGA PAOLACADAMURO ALESSANDROCHIARVISIO GIORGIOCAPPELLETTO ELENACAROFIGLIO GAE????CIRIANI ANNAMARIACISTERNINO LUCADE CAMPO PIETRODE MICO WALTERDE PASQUALE MARIAFERUGLIO CLAUDIOFILIGHEDDU MAUROGIORGIUTTI REMIGIOGIUSTINO... 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Impressioni di primavera

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