Importuna una dodicenne e viene messo in fuga dagli abitanti del quartiere | migrante finisce in ospedale in codice rosso

Un migrante è stato portato in ospedale in codice rosso dopo un episodio nel quale avrebbe importunato una dodicenne nel quartiere. Secondo le prime ricostruzioni, gli abitanti avrebbero reagito e lo avrebbero fatto scappare. La polizia sta indagando sull’accaduto, cercando di chiarire se ci siano stati tentativi di approccio sessuale o di rapimento.

Tutto è ancora in fase di ricostruzione: non è chiaro se l'uomo sia stato malmenato da qualcuno o se è rimasto ferito durante il tentativo di fuga, nascondendosi in un immobile disabitato Avrebbe importunato, pare prepotentemente, una dodicenne. Ci sarebbe stato - il condizionale è d'obbligo visto che tutto è ancora in fase d'accertamento e ricostruzione da parte della polizia - un tentativo d'approccio sessuale con la piccola o, addirittura, di rapimento. Nella zona di via Bac Bac, nel centro storico di Agrigento, quanto stava avvenendo non è passato inosservato. Più residenti, a quanto apprende AgrigentoNotizie, sono intervenuti e sono riusciti a metterlo in fuga. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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