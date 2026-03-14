Imperia | 22 alunni scoprono la città a piedi tra musei

Una classe quinta della scuola primaria Ceriale Muragne ha esplorato Imperia a piedi, visitando diversi musei della città. Ventidue studenti hanno partecipato all’uscita didattica, percorrendo le vie di Imperia e scoprendo i luoghi di interesse culturale. L’attività ha coinvolto i ragazzi in un percorso educativo attraverso il centro storico e le principali attrazioni museali della zona.

Imperia si sta affermando come destinazione privilegiata per le uscite didattiche, come dimostra la recente esperienza di una classe quinta della scuola primaria Ceriale Muragne. Ventidue piccoli studenti dell’Istituto Comprensivo Val Varatella hanno trascorso due giorni a scoprire la città attraverso musei, mare e percorsi pedonali. L’iniziativa ha il gruppo spostarsi a piedi lungo la pista ciclabile che collega Oneglia a Porto Maurizio, visitando poli culturali come il museo dell’Olivo, il planetario, il MACI e il museo navale. Le insegnanti Nazareno, Laura, Antonia e Camilla hanno strutturato l’attività come parte di un progetto educativo da completare al rientro in classe. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia: 22 alunni scoprono la città a piedi tra musei Articoli correlati Dal “Campo al banco con Ortilio”, gli alunni scoprono la biodiversità negli alimentiTermoli (Molise), 10 febbraio 2026 – Una giornata all’insegna dell’educazione alimentare e della sostenibilità ha coinvolto oggi gli studenti delle... Gennaio 2026 a Roma: scopri e vivi la città con musei gratis ed eventi a costo zero (dai Musei Vaticani a Palazzo Chigi)A Roma, gennaio 2026 comincia con il botto: tra musei gratis ed eventi accessibili liberamente, ce n’è per tutti i gusti.